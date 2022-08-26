Tarkan’dan Gülşen’e destek: Bu haksızlık son bulmalı

Pop yıldızı Tarkan, #gülşenserbestbırakılsın etiketiyle yaptığı Twitter paylaşımıyla, dün tutuklanan Gülşen’e destek verdi.

Fotoğraf: Instagram/Tarkan

Gülşen’in nisanda verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video dün dolaşıma sokulmuştu. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı.

Dün tutuklanan Gülşen’e Tarkan’dan destek geldi.

Sözlerine “Tanık olduğumuz hukuksuzlukların, adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında her gün biraz daha hayretler içerisinde kalıyoruz” diyerek başlayan Tarkan şöyle devam etti:

“Çocuklara cinsel istismarda bulunanları, kadın katillerini, tecavüzcüleri tutuksuz yargılayan hatta bazen hiç yargılamayıp serbest bırakanlar, Gülşen’e gelince hızla harekete geçiyor. Yolsuzluk yapanları, hırsızları, kanunları çiğneyip doğayı katledenleri, hayvanları öldürenleri, dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip toplumu kutuplaştıranları görmezden gelen hukuk sistemimiz Gülşen’i bir kalemde tutukluyor.

Gülşen’e yapılan bu haksızlık son bulmalı ve Gülşen hemen serbest bırakılmalı.”