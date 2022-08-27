ABD Gülşen için ‘endişeli’: Türkiye ifade özgürlüğüne saygı duymalı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Şarkıcı Gülşen’in tutuklanmasının ‘endişe verici’ olduğunu belirterek Türkiye’yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya çağırdı.

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Arkadaşıyla şakalaşırken imam hatiplilerle ilgili kullandığı bir ifade nedeniyle hedef gösterilip tutuklanan şarkıcı Gülşen için tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Muhalefet partileri ve hukukçular, Gülşen’in hukuksuz biçimde tutuklandığını, derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtirken bir tepki de ABD’den geldi.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Gülşen’in tutuklanmasını ABD Dışişleri Bakanlığı’na sorduğunu ve şu yanıtı aldığını paylaştı: “ABD, Türkiye’de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Türkiye’yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz.”