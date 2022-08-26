Kılıçdaroğlu’nun ‘Gülşen’ mesajı Soylu’yu kızdırdı: Derdi, seçim ve demokrasi değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şarkıcı Gülşen’in tutuklanması üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi.

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Sosyal medyada iktidara yakın hesaplarca dolaşıma sokulan eski bir videosu sonrasında Gülşen’e jet hızıyla soruşturma açılmış, hedef gösterilen şarkıcı dün de tutuklanmıştı.

Kılıçdaroğlu da Twitter’dan Gülşen tutuklanmasıyla ilgili şunları söylemişti: “Farklı hayat tarzlarına sahip gençlerin arasında uzun bir zamandır barış rüzgarları esmektedir. Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef. Biraz daha iktidarda kalmak için, daha çok çalmak ve çırpmak için. Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak ve bölerek bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki seçimde sizler büyük bir rol oynayacaksınız. Bir olmak, kışkırtmalara karşı birbirinize kenetlenmek sizin elinizde. Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, ‘Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler…’ bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın.”

Soylu da bu sabah Twitter üzerinden Kılıçdaroğlu’na şu mesajla yükledi: “Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ foyası, samimiyetsizliği, son 24 saatte tekrar zirve oldu. Milyonlarca imam hatipliye hakarete, tahkir, aşağılama ve kutuplaştırmaya ses çıkarma; valileri, savcıları, hakimleri tehdit et.”

Kılıçdaroğlu, aylardır sivil itaatsizlik çağrısı yapıyor.



Yamakları üzerinden hepimize salya sümük "Yargılanacaksınız." tehdidi…



Derdi, seçim ve demokrasi değil.

Derdi, kaos ve anarşizm.



27 Mayıs ruhu hortlayan ve ötekisini böcek gören zihniyet. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 26, 2022

Soylu, ayrıca şunları kaydetti: “Kılıçdaroğlu, aylardır sivil itaatsizlik çağrısı yapıyor. Yamakları üzerinden hepimize salya sümük yargılanacaksınız tehdidi… Derdi, seçim ve demokrasi değil. Derdi, kaos ve anarşizm. 27 Mayıs ruhu hortlayan ve ötekisini böcek gören zihniyet.”

Soylu, ‘helalleşme’yle ilgili tweeti de alıntılayarak “Eski Türkiye’de CHP, muhalefetteydi ama vesayetle iktidarda gibiydi. Tüm değerlerimizi aşındırma, demokrasiyi ve hukuku etkisiz kılma, herkeste güvensizlik oluşturma, toplumu kutuplaştırma ve bölme… Kılıçdaroğlu’nun tek derdi: Yeni vesayet eski Türkiye. Ellerine verilen ABD-FETÖ reçetesi uygulanıyor. Kılıçdaroğlu, şunu biliyor: Yeni vesayet eski Türkiye Projesini ABD’siz uygulayamaz. 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 15 Temmuz 2016… Hep aynı aktörler” dedi.

Ellerine verilen ABD-FETÖ reçetesi uygulanıyor.



Kılıçdaroğlu, şunu biliyor:

Yeni vesayet Eski Türkiye Projesini ABD'siz uygulayamaz.



27 Mayıs 1960

12 Eylül 1980

28 Şubat 1997

15 Temmuz 2016…

Hep aynı aktörler. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 26, 2022

Helalleşme

Kılıçdaroğlu, geçen yıl kasımda “Geçmişte partimizin de hataları oldu” diyerek ‘helalleşme yolculuğu’na çıkma kararı aldığını duyurmuştu. Bu doğrultulda önce ‘Balyoz’ davası mağduru emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u ziyaret eden Kılıçdaroğlu, 28 Şubat mağduru bir öğretmenin evine konuk olmuş, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait uçakların bombalaması sonucu 34 kişinin öldürüldüğü Roboski’ye gitmişti. CHP lideri, partisinin ‘muhafazakar kesimle helalleşmesi gerektiğini’ sık sık dile getiriyor.

‘Borçları ödemeyin, sınava girmeyin’

Öte yandan, Kılıçdaroğlu, önümüzdeki seçimlerde ‘iktidarın değişeceği’ mesajını vererek işlerin düzeleceğini söylerken, gençlere KYK kredilerini ödemeyeye, öğretmenleri ‘kariyer sınavı’na girmemeye, icralık olanları da borçlarını ödememeye çağırmıştı.