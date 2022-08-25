TBB: Tutuklama müessesesi bir cezalandırma aracı olarak kullanılmaktadır

Türkiye Barolar Birliği (TBB), arkadaşıyla şakalaşırken imam hatiplilerle ilgili bir ifade kullanan şarkıcı Gülşen’in tutuklanmasına tepki gösterdi: “Tutuklama müessesesi, daha evvel defalarca görüldüğü üzere, söz konusu olayda da Sulh Ceza Hakimliği tarafından bir cezalandırma aracı olarak kullanılmaktadır.”

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Gülşen’in nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video 24 Ağustos’ta dolaşıma sokulmuştu. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı.

İstanbul başsavcılığı 24 Ağustos gecesi şarkıcı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Söz konusu soruşturmada polis ekiplerince gözaltına alınan Gülşen’in savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nde, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ten tutuklanmasına karar verilmişti.

‘Yargının bağımsızlığı kaygı verici bir aşamada’

TBB’nin açıklamasında şarkıcının tutuklanmasıyla ‘Türkiye’de yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile tutuklama tedbirinin amacı dışında kullanımı konusunda kaygı verici bir aşamada olunduğunun bir kez daha gözler önüne serildiği’ kaydedildi.

Açıklama şöyle: “Kullanılan ifadelerin suç teşkil edip etmediği ya da ifade özgürlüğü hakkı kapsamında kalıp kalmadığı, bağımsız yargının adil yargılanma hakkına uymak suretiyle vereceği kararla belirlenecektir. Ne var ki, esasen bir koruma tedbiri olan ve şartları Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda sıkı bir şekilde düzenlenen tutuklama müessesesi, daha evvel defalarca görüldüğü üzere, söz konusu olayda da Sulh Ceza Hakimliği tarafından bir cezalandırma aracı olarak kullanılmaktadır.

Bir yargılamayı gerektirip gerektirmediğinden bağımsız olarak, tutuklama tedbirinin yalnızca sarf edilen ifadeler nedeniyle ve özellikle oluşan siyasal atmosferden de etkilenmek suretiyle orantısız bir şekilde kullanılması, bağımsız yargıya güveni azaltacak, adil yargılanmaya duyulan inancı zedeleyecektir.

AİHM içtihatları hatırlatıldı

Unutulmamalıdır ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarında da altı çizildiği üzere, yargı organlarının yalnızca bağımsız ve tarafsız olmaları yeterli değildir; aynı zamanda bağımsız ve tarafsız bir görüntü sergilemeleri ve kamuoyunda da bu güveni oluşturmaları gerekir. Oysa bu tür hukuk dışı uygulamalar hukuki güvenlik ilkesinin yerine yargı eliyle kamuoyunda baskı atmosferini yaratmaktadır.

Türkiye Barolar Birliği olarak, kanunda yazılı şartlara uyulmaksızın keyfi ve orantısız şekilde uygulanan tutuklama tedbirinin kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkının ihlali anlamını taşıdığının altını tekrar çizerek bu hukuksuz uygulamadan ivedilikle dönülmesi gerektiği hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız.”