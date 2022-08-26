Gülşen’in tutukluluğuna itiraz

Arkadaşıyla şakalaşırken imam hatiplilerle ilgili bir ifade kullandığı için hedef gösterilip tutuklanan şarkıcı Gülşen için avukatı tutukluluğuna itiraz etti.

Fotoğraf: AA

Gülşen’in nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video 24 Ağustos’ta dolaşıma sokulmuştu. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı.

İstanbul başsavcılığı 24 Ağustos gecesi şarkıcı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan jet hızında resen soruşturma başlatmıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Gülşen, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğinde aynı suçtan tutuklanmıştı.

AA’nın aktardığına göre Gülşen’in avukatı Emek Emre, itiraz dilekçesini sunmak için adliyeye geldi.

Avukat Emre, müvekkilinin itiraz dilekçesini Nöbetçi İstanbul 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ne sundu.

Mahkemenin, itirazı değerlendirmesi bekleniyor.