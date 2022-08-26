HSK, ‘Gülşen’i tutuklama kararını eleştirmeyin’ demeye getirdi

‘Yargının bağımsız olduğunu’ iddia eden Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), şarkıcı Gülşen’in tutuklama kararına gelen eleştirileri ‘hakimlere emir ve talimat niteliği taşıyan eylem ve söylem’ olarak niteleyerek bundan ‘kaçınılması’ gerektiğini kaydetti.

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Gülşen’in nisanda verdiği bir konserde, orkestra arkadaşına “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video 24 Ağustos’ta dolaşıma sokulmuştu. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı.

İstanbul başsavcılığı 24 Ağustos gecesi şarkıcı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan jet hızında resen soruşturma başlatmıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Gülşen, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğinde aynı suçtan tutuklanmıştı.

Tepki göstermemek ‘anayasal zorunluluk’muş

Karar kamuoyunda infial yaratırken HSK tepkiler üzerine basın açıklaması yayınladı.

Kurulun açıklamasında Anayasa’nın 138’inci maddesi hatırlatılarak ‘yargının bağımsız olduğu’ savunuldu.

Açıklamada şunlar dendi: “Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında hâkim ve cumhuriyet savcılarını yargısal takdir hakkı sınırlarında kalan ve kanun yollarına tabi bir takım karar ve uygulamaları üzerinden yıpratmaya dönük, hedef gösteren, eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret boyutuna varan açıklama ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kurulumuzca basın açıklaması yapılması zarureti hâsıl olmuştur.

Anayasa’nın 138’inci maddesi çerçevesinde tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, hâkimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınması anayasal zorunluluktur.”