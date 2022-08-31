Yeni ekonomi modeli fakirden alıp zengine verdi

En geç iki yılda olumlu sonuç alınacağı savunularak geçilen yeni ekonomi modeli yoksuldan alıp fakire verdi.

Türkiye istatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre büyüyen ekonomiden işçinin payına düşen gelirle sermayeye düşen gelir arasındaki makas açılarak 28,6 puana kadar çıktı. Bu oran yeni modelden önceki yıllarda en fazla 6 puan açılmıştı.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ortaya attığı ‘yeni ekonomi modeli’nde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyor. Aralık 2021’de uygulanmaya başlanan modelde değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyor. Ekonomi yönetimi yeni modelde en erken iki yıl içinde sonuç alınabileceği öne sürse de bu uğurda girişilen yüklü faiz indirimleri TL’de görülmemiş değer kayıplarına neden oldu, zaten yüksek seyreden enflasyonu da iyice artırdı.

Modelde bu vurgular yapılsa da ekonomi yazarı Uğur Gürses’in hazırladığı grafikte bambaşka bir tablo orataya çıktı.

Buna göre yeni modele geçilmeden sermayeyle iş gücünün gelirden aldığı paylar arasındaki fark 3,2 puanken, bu yılın ikinci çeyreğinde bu fark 28,6’ya çıktı. Modele ilk kez geçilen geçen yılda bu fark 16,4 puandı.

Yıllara göre farklar grafikte şöyle anlatıldı:

2016’da 1,05 puan

2017’de 4,5 puan

2018’de 6,1 puan

2019’da 3,1 puan

2020’de 3,2 puan

2021’de 16,4 puan

2022’in ikinci çeyreğinde 28,6 puan