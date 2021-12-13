Yeni bakanın ‘yeni ekonomi modeli’ne bakışı: Tutmazsa üzülürüm

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni model tutmazsa üzüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ortaya atılan ‘yeni ekonomi modeli’nde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyor. Modelde ayrıca değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyor. Ekonomi yönetimi yeni modelde en erken iki yıl içinde sonuç alınabileceğini ifade ediyor.

Bu uğurda girişilen yüklü faiz indirimleriyse zaten yüksek seyreden enflasyonu iyice artırdı, TL’de de görülmemiş değer kayıplarına neden oldu.

‘Çin modeli değil’

Habertürk’ten Sevilay Yılman’a konuşan Nebati, yeni yaklaşıma “Çin modeli” denmesinin doğru olmadığını belirterek, bunun ‘Türkiye modeli’ olduğunu söyledi.

Nebati şunları kaydetti: “Bizim modelimiz Çin modeli, Güney Kore modeli filan değil. Bu, Türkiye modeli. Türkiye çok güçlü bir ülke. Konjonktürel yapısı, jeopolitik yapısı, iyi ilişkileri, geçmişte edindiği ilişkilerden gelen gücü. Medeniyeti. Şu anda kimse Türkiye’yi taşımıyor. Türkiye kendi kendini taşıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Çin kendi modeliyle var olabilir ama bizim modelimiz farklı. Bize özgü bir model. Dün toplantıda bunları anlattım gelen işadamlarına. O yüzden de çok mutlu ayrıldılar. Altyapısını tamamlamış. Çok güçlü bir şekilde bu modeli hayata geçirmek üzere yola çıkıyor Türkiye.”

Yeni modelde ‘kendilerine güvenilirse’ çok hızlı sonuç alınabileceğini ifade eden Nebati, “Faiz indirimine devam edilecek mi” sorusunu şöyle yanıtladı: “Onu bilmem ama artırmama konusunda kesin kararlıyız. Ve bu işi biz oturtacağız Allah’ın izniyle.”

Yeni modeli yavaş yavaş kamuoyuna daha çok anlatacaklarını da belirten Nebati, “Tayyip Erdoğan’a rağmen asla bir şey yapmam. Bunu da net söylüyorum. Herkes bilsin” dedi.

Nebati, “Peki bu model ya tutmazsa” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Üzülürüm. Çünkü ya kahramanı olacağım çocuklarımın. Ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim ve onların da boynunu bükmüş olacağım. Ben eve boynu bükük dönemem. Çünkü eğer öyle dönersem bilirim ki sokaktaki vatandaş, Dicle’deki çoban artık benden umudunu kesmiştir. Boynum bükülürse işçilerin artık mutlu olmadığını, patronların benden nefret ettiğini, siyasete ve Türkiye’ye zarar verdiğimi düşünür, üzülürüm.”