Nebati güvence vermiş: Sermaye kontrolleri söz konusu değil

Geçen hafta iş dünyasından temsilcilerle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, yeni ekonomik modelin başarısının en az iki yıl sonra görüleceğini ifade ettiği bildirildi.

Nebati’nin döviz mevduatı hesaplarına müdahale ve sermaye kısıtlamasının söz konusu olmayacağına dair güvence verdiği de kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ortaya atılan ‘Çin modeli’nde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyor. Modelde ayrıca değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyor.

Bu uğurda girişilen yüklü faiz indirimleriyse zaten yüksek seyreden enflasyonu iyice artırdı, TL’de görülmemiş değer kayıplarına neden oldu. Öyle ki dolar/TL kurunda 14 seviyesini tutmak için Merkez Bankası yıllardır yapmadığı şekilde üç defa piyasaya doğrudan müdahale etti. Bazı uzmanlarsa, net döviz rezervlerinin ekside olması nedeniyle kura müdahalede ‘cephane’ kalmadığını belirterek, bunun sonunda sermaye kontrollerinin gelebileceğine dair spekülasyonda bulunuyor.

‘Tüm çıplaklığıyla’ anlatılmış

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin aktardığına göre iş dünyasının önde gelen isimleri, sektör temsilcileri, STK başkanları ve banka genel müdürlerinden oluşan 67 kişinin katıldığı toplantıda ekonomideki sorunlar ‘tüm çıplaklığıyla’ anlatılmış.

Buna göre Nebati, toplantının başında yaptığı kapsamlı sunumda yeni ekonomi modelini düşük cari açık ve yüksek büyüme olarak özetlemiş. Faizlerin düşürülmesi kararından kesinlikle geri dönüş olmayacağının altını çizmiş. Toplantıda en çok öne çıkan başlıklardan biri Nebati’nin, “Faiz sarmalına izin verilmeyecek” sözü olmuş.

Nebati’nin toplantıda anlattıklarında satır başları şöyle:

1- Nebati’ye göre serbest piyasa ekonomisinin prensiplerinden taviz verilmeyecekmiş.

2- Sermaye kısıtlaması, dövize müdahale söz konusu değilmiş. Nebati, bankalardaki döviz mevduatı hesaplarına müdahale ve sermaye kısıtlamasına dönük spekülasyonların hatırlatılması üzerine, bunların söz konusu olmayacağını söyleyip güvence vermiş.

3- Nebati önümüzdeki günlerde piyasalardaki dalgalanmanın azalacağını söylemiş. Alınan tedbirlerle durulmanın sağlanacağını ifade etmiş.

4- İhracata dayalı büyüme ve döviz gelirlerinin artması nedeniyle Türkiye’nin en önemli sorunu olan cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme sağlanacağını söylemiş.

5- Nebati “Üretim ve istihdam artacak. Makro dengeler güçlenecek” diye konuşmuş.

6- Büyüme hedefinin aşılacağını, enflasyonun düşeceğini savunmuş.

7- Nebati, ekonomideki dalgalanmanın tüm yükünün özel sektör tarafından çekilmesine izin vermeyeceklerini ifade etmiş. Özel sektörün yükünü hafifletecek düzenlemelerin devreye sokulacağını anlatmış.