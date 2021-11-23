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Yaramazlara biraz batar!

ABD’li uzman: Erdoğan ‘kırılma noktası’na kadar bekleyebilir

ABD’li uzman Ilan Solot, yüksek enflasyona karşı düşük faiz ısrarını bir kez daha dile getirmesi sonrası TL’de sert değer kayıplarına yol açan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yüksek ihtimalle kırılma noktasına kadar bekleyeceğini’ öngördü.

Erdoğan’ın düşük faiz politikasından etkilenen Merkez Bankası’nın yüzde 20’ye yaklaşan enflasyona rağmen son üç ayda 400 baz puan faiz indirmesi sonucu Türk Lirası’nda tarihi değer kayıpları yaşanıyor.


Erdoğan, dünkü kabine toplantısı sonrasında da süreci önce ‘ekonomik kurtuluş savaşı‘ olarak yorumlayıp “Politika faizinin düşük tutulmasını memnuniyetle karşılıyoruz” demişti.

Cumhurbaşkanı, TL’deki değer kaybı nedeniyle meydana gelen fiyat artışlarının yatırımları doğrudan etkilemeyeceğini öne sürmüştü.

Bu açıklamalar üzerine gün içinde dolar/TL 13, avro/TL ise 15’in üstünü gördü.

TL’deki sert değer kaybını Reuters ajansına değerlendiren, ABD’nin en büyük yatırım bankalarından Brown Brothers Harriman’dan küresel piyasalar stratejisti Solot, Erdoğan’ın gidişatı çevirmek için ‘kırılma noktası’na kadar bekleyeceğini tahmin etti.

Solot şöyle konuştu: “Şimdilik yereller dolarlarını yurt içinde tutmaktan memnun gibi görünüyor. Ama bunu Almanya, Avusturya gibi başka yerlere taşımaya başlarlarsa o zaman işte başka bir hikaye.”

Uzman şöyle devam etti: “Bu noktada sermaye kontrollerini konuşuruz. Sistemde bunun üstesinden gelecek dolar yok, yeteri kadar rezerv bulunmuyor. İşte bundan sonra gerçek bir kur krizi hakkında konuşuruz.”

Dolar/TL’deki yükselişleri sınırlı döviz satışı için kullanan lokaller son dönemde yeniden birikime başladı. Bankacılarsa yabancı yatırımcı eksikliğinde TL’nin seyrini görmek için daha çok lokallerin döviz hesaplarında yapacakları işlemlere bakıyor. Bankacılık sisteminde döviz hesaplarının tüm mevduata oranı yüzde 60’a yakın seyrediyor.

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