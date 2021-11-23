Dolar 12’yi, avro 14’ü aştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikasında kararlılığını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürüyor.

Döviz kurları piyasaların açılmasıyla bir kez daha rekor tazeledi. Dolar/TL kuru 12,48’i gördü. Böylelikle TL’deki günlük kayıp yüzde 5’i geçmiş oldu. Avro/TL kuru saat 11:50 itibariyle ilk kez 14’ü aştı. Sterlin ise 16 TL’yi geçti.

Kabine toplantısının ardından Erdoğan düşük faizlere ilişkin, “Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz” derken, süreci ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı, faizlerin düşük tutulmasını memnuniyet verici bulduğunu belirtti ve TL’deki değer kaybı nedeniyle meydana gelen fiyat artışlarının yatırımları doğrudan etkilemeyeceğini öne sürdü.