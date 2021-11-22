Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ülkemizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkartacağız” dedi.
Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:
* İzmir depreminin ardından yapımına başlanan konut ve dükkanları, 26 Kasım Cuma günü hak sahiplerine teslim edilecek.
* Kurdaki hareketlerin de etkisiyle yükselen enflasyon ve fiyatlardaki artış elbette ki vardır.
* Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar.
* Yüksek faiz, düşük kur kısır döngüsü yerine yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı ekonomi politikamızda en doğru olanı yapmakta kararlıyız. Politika faizinin düşük tutulmasını memnuniyetle karşılıyoruz.
* Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine bineceğiz.
* Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız.
* Faiz sebeptir, enflasyon neticedir.
*Ülkemizi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışı üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz.
* Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz.