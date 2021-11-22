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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Ülkemizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkartacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ülkemizi ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkartacağız” dedi.

Fotoğraf: AA

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:


* İzmir depreminin ardından yapımına başlanan konut ve dükkanları, 26 Kasım Cuma günü hak sahiplerine teslim edilecek.

* Kurdaki hareketlerin de etkisiyle yükselen enflasyon ve fiyatlardaki artış elbette ki vardır.

* Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar.

* Yüksek faiz, düşük kur kısır döngüsü yerine yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı ekonomi politikamızda en doğru olanı yapmakta kararlıyız. Politika faizinin düşük tutulmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

* Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine bineceğiz.

* Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız.

* Faiz sebeptir, enflasyon neticedir.

*Ülkemizi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışı üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz.

* Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz.

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