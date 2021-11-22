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Yaramazlara biraz batar!

Societe Generale: MB acil faiz artırımına gidebilir

Fransız banka Societe Generale, Merkez Bankası’nın (MB) bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başında ‘acil durum‘ faiz artırımına gitmesini ve 2022’nin ilk çeyreğinde politika faizini yüzde 19’a çıkarmasını beklediklerini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Kurum, faiz indirimi öngörüsünün gerçekleşmesi durumunda bile piyasaları tatmin etmeyeceğini ve TL’nin değer kaybını önlemek için yeterli olmayacağını da belirtti.


SocGen analistleri, müşterilerine gönderdiği notunda şunları kaydetti: “Son üç para politikası toplantısında yapılan 400 baz puan faiz indiriminin ekonomik olarak dayanağı yok. Enflasyon beklentileri bozulmaya devam etti.”

MB, yüzde 20’ye yakın seyreden yüksek enflasyona ve TL’de art arda gelen sert değer kayıplarına rağmen faiz indirimlerine geçen hafta da 100 baz puan ile devam ederken, gelecek ay bir faiz indirimi daha yapabileceğine işaret etmişti.

Geçen hafta 11,32 ile rekor seviyesine yükselen dolar/TL saat 15:00’da 11,21’li seviyelerde işlem görüyor.

Eylül ayından bu yana TL’nin değer kaybı ise yüzde 25’i aştı.

SocGen ayrıca geçen hafta 2022 dördüncü çeyrek sonu itibariyle dolar beklentisini 13,90’a çıkarmıştı.

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