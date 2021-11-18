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Yaramazlara biraz batar!

Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aştı

Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından dolar ve avro kuru rekor tazeledi.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yüzde 16 seviyesindeki politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15’e çekti. Faiz indirimi ile birlikte TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu dönemindeki faiz indirimlerinin toplamı 400 baz puana ulaştı.


Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık faiz kararının ardından dolar/TL yukarı yönlü hareketlendi. Karar öncesi 10,54 civarında seyreden kur, ilk tepki olarak 10,90’ın üzerine çıktı. Kur saat 16.00’dan sonra ise 11 lirayı aşarak 11.27’ye kadar çıktı.

Karar sonrası avro kuru da önce 12,35’in üzerine, kapanışa doğru ise 12,83’e kadar çıkarak yeni bir rekora imza attı.

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