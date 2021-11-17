Döviz rekor kırarken Erdoğan ısrarcı: Faizi savunanlarla beraber olamam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ”CHP’yi yönlendirenler, kendileri için karlı ama ülkemiz için zararlı bir oyun oynuyorlar” dedi. Erdoğan, Merkez Bankası’nın (MB) yarınki toplantısı öncesi faiz indirmeye yönelik mesaj vermeyi de ihmal etmedi: ”Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Faizi savunanlarla beraber olmam, olamam.”

AK Parti TBMM Grup Toplantısı https://t.co/Sow3WPFJrY — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 17, 2021

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Erdoğan’ın açıklamasından satır başları şöyle:

*Şehit yakınlarına küfürden kişiliklere hak ettikleri dersin sandıkta verileceğine inanıyorum. Genel başkanı bir bayan olanın küfrü yenilir yutulur değil. Bir bayanın ağzından ‘yavşaklar’ diye bir ifade çıkar mı?

*CHP’nin tezkere oylamasındaki tutumu doğrudan Türkiye’yi hedef almaktadır.

*CHP’yi yönlendirenler, kendileri için karlı ama ülkemiz için zararlı bir oyun oynuyorlar. Eğer kazanırlarsa Türkiye sonu belirsiz bir kaosa sürüklenecektir. Bunu biz söylemiyoruz, bunu tarih söylüyor, bunu Menderes’i asan bu ülkenin gençlerini darağaçlarına gönderen darbeler zinciri söylüyor. Bunu 1970’li ve 1990’lı yılların ülkeye ağır maliyetleri olan siyasi ve ekonomik krizleri söylüyor. Bunu bir yandan PKK’nın en üst düzey isimleri, diğer yandan FETÖ’nün borazanları söylüyor. Hatta ve hatta bunu bizzat kendi milletvekilleri söylüyor.

*CHP’nin öncülüğünde hayata geçirilmeye çalışılan proje, ‘eski Türkiye’yi hortlatma’ projesidir. Hiç merak etmeyin başaramayacaklar.

*Son günlerde bir de “Helalleşelim” demeye başladı. Kılıçdaroğlu helalleşmeyi nasıl anlıyor? Helalleşme peşine düşmesi ne kadar ilginç. Sen önce benim baş örtülü kızlarımdan helallik dile.

*Kamu işçilerine verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer anlayışla tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz.

‘Faiz belasını milletin sırtından kaldıracağız’

*Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Faizi savunanlarla beraber olmam, olamam. Milletimizi ezdirmeyeceğiz.

*Bu görevde olduğum sürece faiz ve enflasyonla mücadelemi sürdüreceğim.

*Yatırımdan yanaysan buyurun işte size kredi düşük faizle. Hadi alın krediyi de yatırım yapın. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl işadamı?

Dalga geçer gibi

İki buçuk yılda faiz konusunda ters düştüğü üç MB başkanını, son olarak faiz kararlarında oy hakkı bulunan üç MB başkan yardımcısını görevden alan Erdoğan, toplantı çıkışında gazetecilerin ‘faiz’le ilgili sorularına ‘dalga geçer gibi’ yanıt verdi: ”Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin.’‘

Erdoğan ‘Yüzde 50+1 tartışması’ hakkındaki soruya ise ”Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur” diye yanıt verdi.