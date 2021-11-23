Dolar 13’ün, avro 15’in üstünü gördü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz politikasında kararlılığını yinelemesi sonrası 13,45’e kadar fırlayan dolar/TL gün içinde 13’ün altına çekildi.

Döviz kurları bugün piyasaların açılmasıyla bir kez daha rekor tazeledi. Dolar/TL kuru 15:30 itibariyle 13,45’i geçerken, aynı dakikalarda avro/TL kuru ilk kez 15 sınırını aştı. Sterlin ise 18’e dayandı.

Yarım saatlik hızlı yükselişin ardından 17:35 itibariyle dolar/TL kuru 12,32’ye düşerken avro/TL ise 13,95 seviyesine indi.

Kabine toplantısının ardından Erdoğan düşük faizlere ilişkin, “Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz” derken, süreci ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ olarak nitelemişti.

Cumhurbaşkanı, faizlerin düşük tutulmasını memnuniyet verici bulduğunu belirtmiş, TL’deki değer kaybı nedeniyle meydana gelen fiyat artışlarının yatırımları doğrudan etkilemeyeceğini öne sürmüştü.