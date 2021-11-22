İYİ Parti grup başkanı: Dolarda 4,94’ün üstü Erdoğan’ın maliyeti

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türk ekonomisine çok ciddi zarar verdiğini savundu ve ekledi: “Dünyada, ‘kırılgan beşli’ olarak bilinen ülkelerden Brezilya, Güney Afrika, Endonezya ve Hindistan’ın para birimleri 2018’den bu tarafa yüzde 31 değer kaybetmiş. Dünyaya yağan yağmur bize yağsaydı dolar bugün 4,94 olmalıydı. Bunun üstü Erdoğan ve sistemin maliyetidir.“

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Tatlıoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında mevcut durumda Türkiye’de Merkez Bankası (TCMB) diye bir şey kalmadığını dile getirerek, “Merkez Bankası ile Tapu İdaresi’nin arasında hiçbir fark kalmamıştır” dedi.

İYİ Partili siyasetçi, ‘partili cumhurbaşkanlığı sistemi’nden beri yapılan ve kamuoyuyla paylaşılan hiçbir plan ve öngörünün tutmadığının da altını çizerek şöyle devam etti: “Türkiye’nin 8 milyon göçmen bir tarafa, 84 milyonun fakirlik kapanına sürüklendiği bir gerçektir. 2012’de 950 milyar dolar üreten Türkiye, 2018’de partili cumhurbaşkanlığına başlarken 881 milyar dolar, eylül ayında 700 milyar dolar bugünlerde de 600 milyar dolara doğru inmektedir.

Dünya’da ‘kırılgan beşli’ şeklinde bir ifade var. Yani ekonomileri en sıkıntılı olan yerler bunlar. Brezilya, Güney Afrika, Endonezya, Hindistan ve Türkiye. Bakın bu ülkelerde 2018’den bu tarafa milli para yüzde 31 değer kaybetmiş. Biz de bunlar kadar kaybetseydik yani dünyaya yağan yağmur kadar bize yağmur yağsaydı bugün dolar 4,94 olmalıydı. Bunun üstü Erdoğan maliyetidir. Bunun üstü partili cumhurbaşkanlığı maliyetidir. Bugün bu ‘kırılgan beşli’de faiz ortalama 4,8’dir. Bugün bizde politika faizi 15’tir. Yüzde 10,2 Erdoğan maliyetidir, sistemin maliyetidir.

Sorun sadece ekonomik bir sıkıntı değil. Yargısıyla, diplomasisiyle, eğitimiyle, kamu idaresiyle ve liyakatiyle bir yapısal tıkanmadır. Bu yapısal tıkanmanın açılması ve Türkiye’nin kendine yakışır bir yere çıkışı ancak siyasal iklimin değişimiyle mümkündür.“

Merkez Bankası (MB) enflasyondaki yükselişe rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda eylülde 100 baz puanla başladığı faiz indirimlerine 200 ve 100 baz puanlık indirimlerle devam etmişti.

Geleneksel ekonomi teorilerinde, faizlerin yüksek tutulmasının enflasyonu aşağı çekme ve ülkenin para birimini güçlendirme yönünde etkisi olacağı düşünülüyor. Ancak Erdoğan enflasyonu düşürmek için faizlerin indirilmesi gerektiği konusunda ısrarcı tutumunu sürdürüyor.

MB’nin sert faiz indirimlerine gitmesi ve faiz indirimlerine devam edileceği yönündeki beklenti ise TL’nin dolar karşısındaki değer kaybına yol açan önemli etkenler arasında gösteriliyor.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin resmi olarak başladığı 9 Temmuz 2018 tarihinde dolar 4,5 lira avro ise 5,3 lira civarında işlem görüyordu. Ocak 2018’de ise dolar 3,77, avro ise 4,54’teydi.

Dolar, faiz indirim kararının ardından 11,27 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından bugün 11,25’te. Avro ise 12.69’dan işlem görüyor.