Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, köprü örneği verdi: Ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘ekonominin kitabını yazdıklarını ve yazmaya devam ettiklerini’ söyledi.

Fotoğraf: AA

İstanbul Kongre Merkezi’ndeki Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması’nda konuşan Erdoğan, sözü 1915 Çanakkale Köprüsü’ne getirdi.


Köprünün özelliklerinden bahseden cumhurbaşkanı, 2,4 milyar avroluk köprünün ‘yap-işlet-devret’ modeliyle yapıldığını, 12 yıl sonra da devlete kalacağını dile getirdi.

Erdoğan, Türk ve Koreli firmaların işbirliğiyle yapılan köprüde 5 bin kişinin çalıştığını belirterek,‘Millet aç’ diyor… Bu mesele, ekonomide kafanız nasıl çalışıyor, buna bakıyor. Biz bu noktada ekonominin kitabını yazdık. Yazmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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