Erdoğan MB başkanıyla görüşmüş

Dolar kurunun 13 lirayı aşmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla görüştüğü bildirildi.

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Bloomberg’in aktardığına göre ikili bugün Ankara’da bir araya geldi. Reuters’a bilgi veren iki kaynak da görüşmeyi doğrularken içeriğe ilişkin bir bilgi vermedi.

Görüşme, dolar/TL’nin geçen haftadan bu yana devam eden sert değer kayıplarının ardından gerçekleşti. Dolarda kasım ayı başından beri yüzde 40’lara yakın bir kayıp yaşanırken, sadece bugün yüzde 18’lere ulaşan bir erime görüldü.

Erdoğan-Kavcıoğlu görüşmesine ilişkin bir detay paylaşılmadı. MB de açıklama yapmadı.

Dolar/TL kar satışları ve Erdoğan-Kavcıoğlu görüşmesi sonrası ise saat 17.00 itibarıyla 12,50 bölgesinde hareket ediyor.