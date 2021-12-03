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Yaramazlara biraz batar!

AKP’de ‘yeni ekonomik model’ yorumları: Kumar oynamıyoruz, risk alıyoruz

AKP’li yetkililer, düşük faizli ‘yeni ekonomik model’ için “Cumhurbaşkanı öncülüğünde bir risk alıyoruz, kumar oynamıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu yeni ekonomik modelde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyor. Modelde ayrıca değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyor. Ancak ekonomistler, iktisat doktrininde genel kabul gören politikaların aksine giden söz konusu modelin altını bilimsel gerçekliliklerle doldurmakta zorlanıyor.


Öte yandan, ekonomi yönetiminde uluslararası yatırımcıların alışık olduğu politikaları savunan Lütfi Elvan’ın yerine Hazine ve Maliye bakanlığı görevine, ‘yeni ekonomik model’le daha uyumlu çalışacağı düşünülen Nureddin Nebati atanmıştı.

Nebati, bakan olarak atanmasından önce geçen hafta Twitter’da yaptığı açıklamalarında imalat yatırımlarını özendirmek için düşük faiz politikasını, “Bu sefer uygulamada kararlıyız” diyerek savunmuş, politika faizinin enflasyonun altında tutulmasında herhangi bir sorun olmadığını ifade etmişti.

Nebati görevi devralırken dün yaptığı konuşmada da yeni ekonomik model ile amaçlarının yatırım, üretim, ihracatı artırarak cari açık ve dış borcu bertaraf ederek istihdamı artırmak, ücret artışını sağlamak olduğunu söylemişti.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan AKP kaynakları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi yönetimindeki değişimin ardından başından beri savunduğu yeni ekonomi politikasını ‘risklerine rağmen’ uygulamakta kararlı olduğuna dikkat çekti.

AKP’liler yeni ekonomi politikasının başarıya ulaşmasında en önemli etken olarak Erdoğan’a duyulan güveni gösterdi: “Parti içinde yeni politikayı destekleyenler olduğu gibi, ekonomi teorilerinde karşılığı olmadığını savunan, Elvan gibi düşünenler de var. Bazı arkadaşlarımız, ‘Ekonomi teorilerinde bunun karşılığı yok ama cumhurbaşkanımız ne yapar eder mutlaka başarıyla sonuçlandırır’ inancı var.”

Doların bir süre sonra belli bir noktada dengelenmesini bekleyen AKP kurmayları, bu konuda bir seviye ifade etmedi.

AKP’liler yeni ekonomik modelin başarı şansıyla ilgili şu yorumu yaptı: “İhracata dayalı büyüme yeni keşfedilmiş değil, Dünyada da örnekleri var, Güney Kore bunlardan biri. Popülist politikalarla, düşük kur, yüksek faize gidebilirdik. Ama biz risk aldık. Küresel ekonomideki kriz yeni fırsatlar sunuyor. Burada Cumhurbaşkanı öncülüğünde bir risk alıyoruz, kumar oynamıyoruz. Bunun sonucu başarı olacak.”

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