Bankalar ‘yeni ekonomik model’e destek verecekmiş

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar düşük faizli yeni ekonomik modelin finansmanına bankacılık sektörünün katkı vereceğini belirterek, kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirmesi için de görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Söz konusu yeni ekonomik modelde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyor. Modelde ayrıca değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyor. Ancak ekonomistler söz konusu modelin altını bilimsel gerçekliliklerle doldurmakta zorlanıyor.

A Para televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Çakar, “Bizim yeni ekonomik modeli finanse etmemiz gerekir. Kamunun yanı sıra diğer bankaların da fiyatlama konusunda bizimle aynı konumda olacağını düşünüyorum” dedi.

Sektördeki bankaların tamamının bir şekilde elini taşın altına koyacağını kaydeden Çakar, bunun da her bankanın kendi gücüne, büyüklüğüne, sermayelerine bağlı olacağını belirtti.

Çakar “Bankalar olarak biz büyüme ile hareket eden sektörüz yeni ekonomik modelin finansmanında hepimiz kendi ölçeğimiz oranında bu ekonomik modele katkı vereceğiz” diye konuştu.

Merkez Bankası’nın (MB) üç ayda yapılan 400 baz puan faiz indiriminin ardından kamu bankaları da faizlerde indirime gitmişti.

Nebati’den tweet

Ekonomi yönetiminde uluslararası yatırımcıların alışık olduğu politikaları izleyen Lütfi Elvan’ın yerine önceki gece Hazine ve Maliye bakanlığı görevine Nureddin Nebati atandı.

Nebati, bakan olarak atanmasından önce geçen hafta Twitter’da yaptığı açıklamalarında imalat yatırımlarını özendirmek için düşük faiz politikasını “Bu sefer uygulamada kararlıyız” diyerek politika faizinin enflasyonun altında tutulmasında herhangi bir sorun olmadığını ifade etmişti.

Nebati görevi devralırken dün yaptığı konuşmada da yeni ekonomik model ile amaçlarının yatırım, üretim, ihracatı artırarak cari açık ve dış borcu bertaraf ederek istihdamı artırmak, ücret artışını sağlamak olduğunu kaydetti.

Sermaye artırımı olacak mı?

Çakar ayrıca kamu bankalarında bir sermaye artırımı olup olmayacağına yönelik soruya da, bankaların kredi büyümesini desteklemesi için sermayelerinin güçlendirilmesini önerdiklerini belirterek, bununla ilgili görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Çakar ayrıca sektörün sermaye yeterlilik ve takipteki alacaklar rasyosu anlamında da ‘güçlü ve sağlam’ olduğunu kaydetti.