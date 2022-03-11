Cari açık dört yılın zirvesinde: ‘Yeni ekonomi modeli’nin iflası mı?

Rekor seviyelere ulaşan enerji ithalatının ticaret açığını iyice büyütmesiyle ocakta cari açık 7,11 milyar dolarla dört yılın zirvesine ulaştı.

12 aylık cari işlemler açığı 20 milyar 223 milyon dolara yükseldi.

Cari dengede en son Aralık 2017’de 7,34 milyar dolar seviyesinde açık verilmişti.

Sanayi üretimi de ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,4 daraldı

Fotoğraf: Diken

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından artan enerji ve emtia fiyatları yeni ekonomi modelinde belirlenen cari dengede fazlaya dönme hedefini zorlaştırıyor.

Türkiye’nin ocakta ayında ticaret açığı, 8,8 milyar dolarlık enerji ithalatı sebebiyle geçen yıla oranla yüzde 235 artarak 10,26 milyar dolar kaydedilmişti.

2018’deki kur krizinin ardından Türkiye ekonomisi üç çeyrek üst üste daralmış ve ithalatın azalması sonucunda 2019’da Türkiye uzun zamandır ilk kez cari fazla vermişti.

Geçen yıl 14,9 milyar dolarlık cari açığı daraltmak ve fazlaya geçmek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ortaya attığı yeni ekonomi modelinin başlıca hedefleri arasında yer alıyor. Bu plan aynı zamanda faiz oranlarını düşük tutarak büyüme, istihdam, ihracat ve yatırımları artırmayı hedefliyor.

Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından hızla yükselen petrol, doğalgaz ve hububat fiyatlarının Türkiye’nin cari açığını daha da büyütmesi bekleniyor. Türkiye’ye gelen turistlerin başlıca kaynağı olan iki ülke arasındaki savaş sebebiyle turizm gelirlerinde beklenen düşüşünse cari denge üzerinde ek baskı oluşturması öngörülüyor.

Ekonomistler Rusya’nın saldırısının başladığı günden yana Türkiye için 2022 cari açık tahminlerini daha yüksek açık yönünde revize ediyor.

Ekonomistlerin cari açığı 15 milyar ila 34,4 milyar dolar tahmin ediyor. Hükümetin geçen yıl yayımladığı tahminse 18,6 milyar dolar.

Erdoğan’ın yeni ekonomi modeli çerçevesinde Merkez Bankası (MB) politika faizini eylülden beri 500 baz puan azaltarak yüzde 14’e çekmişti. İndirimler, kur krizine sebep olarak, TL’nin geçen yıl dolar karşısında yüzde 44 değer kaybetmesine yol açmış, bu da enflasyonu körükleyerek şubatta neredeyse yüzde 55’e yükselmesine sebep olmuştu.