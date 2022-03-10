Erdoğan faiz indirip doları zıplatmasaydı benzin ve motorin bugün ne kadar olurdu?

Türkiye son bir haftadır hemen hemen her gün yenisi gelen akaryakıt zamlarıyla güne başlıyor.

Hükümete göre benzin ve motorinde ortaya çıkan tablo Rusya-Ukrayna savaşının petrol fiyatlarını artırmasıyla alakalı. Bazı ekonomistlere göreyse tabeladaki rakamlarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rolü büyük.

Görsel: Diken

Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Erdoğan’ın Merkez Bankası’na yaptırdığı faiz indirimlerinin benzin ve motorin fiyatlarına etkisini çıkardı.

Aktaş’ın hesapladığına göre Erdoğan’ın faiz indirimleri ve bundan kaynaklanan kur krizi hiç yaşanmamış olsaydı dolar altı ayda yaklaşık yüzde 12 artarak 8,50’den 9,50’ye gelecekti.

Bu senaryoda kur ve petrol fiyatlarındaki artış varil başına yüzde 79 olacaktı.

Standart sayılabilecek bu durumda benzinde 14, motorindeyse 13-15 liralık bir fiyat ortaya çıkacaktı.

Aktaş köşe yazısında söz konusu hesaplamanın ardından şöyle devam etti: “Benzin bugün 20 lira, olması gereken 14 civarıydı, 6 lira fazla ödüyoruz.

Motorin bugün 23 lira, olması gereken 15 civarıydı, 8 lira fazla ödüyoruz.

Bu fazla fazla ödemeyi niye yapıyoruz? Faizi indirdiğimiz için!. Peki faiz indirmenin neye ve kime yararı oldu?“

Faiz indirimleri

Merkez Bankası siyasi baskılarla eylülden aralık ayına kadar toplam 500 baz puan faiz indirimi yapmıştı.

Söz konusu indirimlerin etkisiyle TL’nin sadece geçen yıl yaşadığı kayıp yüzde 45’ten fazla.

Faiz indirimlerinin yarattığı kur krizi nedeniyle enflasyondaki tırmanış da tüm hızıyla sürüyor.

Resmi veriler enflasyonun şubatta yüzde 54,44’e ulaştığını gösteriyor. Bağımsız araştırma kurumlarına göreyse rakam üç hanelerde.

Aktaş yazısında ayrıca mevcut zamlar dolayısıyla enflasyonda artı 1,5 puanın şimdiden kesinleştiğini belirtti.