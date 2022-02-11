Nebati: Yeni modelden dönüş yok

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni ekonomik modelden geri adım atılmayacağını vurguladı.

Yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 24 civarında olduğunu aktaran Nebati, 2023’teki seçime kadar tek haneyi hedeflediklerini söyledi.



Nebati, kur korumalı mevduatta (KKM) dövizden dönüşlerin payının ise yüzde 49’a yükseldiğini dile getirdi.

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Nebati, gündemde öne çıkan konuları Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınına değerlendirdi.

Bakanın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

*Kuru korumalı mevduatta dövizden dönüşlerin payı yüzde 49’a yükseldi. Önümüzdeki dönemde bu payın yüzde 55-60 olmasını bekliyoruz.

*KKM büyüklüğü dün akşam itibariyle 340 milyar TL’ye ulaştı.

*Kur sabit değil stabil gidiyor. Oynaklık en az seviyede. Yüzde 5 büyüme hedefimiz var. Ama bunu dengeli bir büyüme olarak ele alacağız. Enflasyonu azdırmasına izin vermeyeceğiz.

*Modelimiz üretim, ihracat odaklı. Bilişimde çok çok iyiyiz. 15-20 yılının öncesi değiliz. Böylesi bir noktada üst düzey teknoloji üretimini merkeze alan bir model. Bu model Türkiye modeli. Model değişiminde her zaman sancılı bir dönem vardır.

*Biz bu modelden geri adım atmayacağız. Bu politikalarımızdan geri adım atmayacağız. Londra toplantısı muhteşem geçti, Londra piyasası bizim politikalarımızdan geri adım atmayacağımıza inanıyor. Onlara da selam vermemiz lazım. Şu andaki tek problem enflasyon, bunu da halledeceğiz.

*Türkiye’de altın bir gerçek ama bu altın yastık altında duruyor. Kimi birikim, kimi tasarruf, kimi takı amacıyla. Bu altının bir müddettir altınların ekonomiye kazandırılması noktasındaki adımları genişletelim. Ayşe teyze bu sayede kendisinin kazanacağını bilsin. Bu altının işlenmesinde de ilgili paydaşlarımızı daha etkili hale getirelim. 25 milyar dolar beklentimiz var, bunu çekebileceğimize inanıyoruz.

Yeni ekonomik model

Hükümetin ‘Türkiye Ekonomi Modeli‘ olarak tanımladığı yeni ekonomi politikasında cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyor. Modelde ayrıca değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyor. Uzmanlarsa bunu fazla iyimser buluyor.



