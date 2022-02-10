Nebati’nin ‘yastık altı’ planı: Altın getirene sertifika ve kar payı

Hükümetin 250-300 milyar dolar düzeyinde olduğunu tahmin ettiği ‘yastık altındaki’ altının sisteme sokularak TL’ye çevrilmesi için başlattığı hazırlıklarda sona gelindi.

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Son olarak, Britanya’nın başkenti Londra’da yabancı yatırımcılarla buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katılımcılara ‘istikrarlı kur’ sözü vermiş, bu doğrultuda yastık altındaki altının TL’ye çevrilmesini teşvik edici bir planı hafta sonu duyuracağını belirtmişti.

Nebati’nin sisteminde vatandaşlar akredite kurumlara götürdükleri altın karşılığında, alım-satım farkı, komisyon gibi kesintiler olmadan bir sertifika alacak. Bu sertifika kolayca TL’ye dönüştürülebilecek. Vatandaşlara sistemde kaldığı sürece ‘kar payı’ da verilecek. Sistemden çıkmak isteyen sertifikasında yazan kadar altını istediğinde geri alabilecek.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre cumartesi günü paketin açıklanmasının ardından mevzuata ilişkin tebliğlerin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla sistem hayata geçecek.

Buna göre, çeşitli kuyumcular ve Darphane gibi akredite kurumlara götürülen her türlü altın ya da bilezik, ayarına göre saf altına dönüştürülüp karşılığında sertifika verilecek.

150 civarında olan anlaşmalı kuyumcu sayısının 1500’e kadar çıkarılması hedeflenirken, sistemde bazı bankaların da kuyumcu gibi çalışacağı bir platform kurulacağı belirtildi.

Pırlanta gibi değerli taşların da sisteme dahil edilebileceği kaydedildi.

Verilecek sertifika likit olma özelliğini taşıyacağı için istendiği zaman bozdurulabilecek. Sistemden çıkmak isteyenlere sertifika karşılığını fiziki altın olarak geri alabilme imkanı da sağlanacak.