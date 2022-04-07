Yeni ekonomi modeli tepetaklak: Cari fazla hedeflerken açık beklentisi 38 milyar dolar

Tarihi rekor seviyelere ulaşan enerji ithalatı sonrası şubatta cari açığın 5,5 milyar dolara gelmesi bekleniyor.

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Cari açık, ocakta enerji maliyetlerindeki rekor artışla 7,1 milyar dolarla dört yılın zirvesine çıkmıştı.

Reuters’ın toplam 13 kurumun katılımıyla düzenlediği ankette şubat için cari açık tahminleri 4,7 milyar dolarla 6,2 milyar dolar bandında.

Ankette 2022’ye ilişkin beklentiyse 29 milyar dolardan 38,25 milyar dolara revize edildi.

Savaş sonrası enerji faturası fırladı

Geçen yıl 14,9 milyar dolar kaydedilen cari açığı daraltıp fazlaya geçmek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yeni ekonomik planının başlıca hedefleri arasında yer alıyordu. Bu plan aynı zamanda faiz oranlarını düşük tutarak büyüme, istihdam, ihracat ve yatırımları artırmayı hedefliyordu.

Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından sert yükselen petrol, doğalgaz ve hububat fiyatlarının Türkiye’nin cari açığını daha da büyütmesi bekleniyor. Türkiye’ye gelen turistlerin başlıca kaynağı olan iki ülke arasındaki savaş sebebiyle turizm gelirlerindeki risklerin de cari denge üzerinde ek baskı oluşturması öngörülüyor.

Cari fazla PPK metinlerinden çıkarıldı

Bu yıl için güncel cari açık tahminleri 30 milyar dolar ila 55 milyar dolar. Son olarak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) metinlerinden 2022’de cari fazla verileceğine dair cümle çıkarıldı.

Hükümet Rusya’nın Ukrayna’yı işgali öncesi 2022’de cari fazla öngörüyordu.

Merkez Bankası, şubat cari denge verisini 11 Nisan Pazartesi saat 10:00’da açıklayacak.