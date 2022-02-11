Aylık bazda bir buçuk yılın en yüksek cari açığı

Cari işlemler hesabı Aralık 2021’de 3 milyar 841 milyon dolar açık verdi. Piyasalarda veri öncesi 4,1 milyar dolar cari açık bekleniyordu. Böylelikle cari dengede son bir buçuk yılın en yüksek aylık açığı kaydedildi.

Merkez Bankası’nın verilerine göre 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 882 milyon dolar oldu. 2020 yılında Türkiye ekonomisinin cari açığı 35,5 milyar dolar olmuştu.

Cari işlemler hesabı kasımda 2,68 milyar dolar açıktan 2,82 milyar dolar açığa revize edildi. Cari işlemler dengesi geçen yılın ağustos, eylül ve ekim aylarında fazla verdikten sonra kasım ayında yeniden açık vermişti.