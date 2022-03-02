Cari açık tahminleri aldı başını gidiyor

Hükümetin bu yıl cari fazla verileceği öngörüsüne rağmen cari açık tahminlerinde iki kata ulaşan, hatta aşan orada yukarı revizyonlar var.

Fotoğraf: AA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından bugün açıklanan verilere göre dış ticaret açığı şubatta yüzde 142 artışla 8.1 milyar dolara çıktı. Bu geçen seneye göre 4.7 milyar dolar artış anlamına geliyor.

Yükselişte önceki aylarda olduğu gibi yine enerji ithalatı en önemli etken. Enerji hariç açıksa 0,9 milyar dolarla geçen seneye benzer. Bu veriyle beraber şubatta cari açık tahminiyse 5,5 milyar dolar. Rakam geçen senenin aynı ayının yaklaşık 3 milyar dolar üzerinde.

Yılın ilk iki ayında beklenen cari açık toplamıysa 13 milyar dolar.

2021 yılında cari açık bir önceki yıla göre yüzde 58.1 düşüşle 14 milyar 882 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

AKP hükümeti yeni ekonomi politikasıyla ihracat artışı ve turizm gelirleriyle cari fazla vermeyi hedefliyor olsa da, hem enerji maliyetlerinde artış hem de Rusya-Ukrayna savaşının turizme etkisi nedeniyle artık işi çok daha zor.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan metinlerde 2022’de Türkiye ekonomisinin cari fazla vereceği beklentisine yer verirken piyasada benzer düşünceden söz etmek pek de mümkün değil.

Piyasalar cari fazla değil belirgin açık beklerken bu beklenti Rusya gerginliğiyle revizyonların miktarını da artırıyor.

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan bugün yayımladığı notta Rusya Ukrayna krizinin ülkelere etkisini ele alan araştırma notunda kriz nedeniyle Türkiye’nin turizm gelirlerinin önemli bir bölümünü kaybedebileceğini, bunun yanı sıra enerji ithalatına bağımlılığı nedeniyle küresel fiyat değişimlerinden etkileneceğine dikkat çekti.

JPMorgan notunda Türkiye’nin turizm, enerji ve tahıl/gıda kanallarından etkilenmesi beklendiği belirtilerek şunlar kaydedildi: “2022’ye ilişkin cari açık/Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) tahminimizi yüzde 1,1’den yüzde 2,2’ye, 2023 tahminimizi yüzde 1,2’den yüzde 1,8’e yükseltiyoruz. Cari açığın oluşturduğu döviz ihtiyacını da büyük ihtimalle MB’nin karşılaması gerecek.”

Bir diğer küresel finans kuruluşlarından Goldman Sachs da tahminlerini güncelleyerek beklentisini yüzde 1,5’ten yüzde 2.5’e yükseltmiş durumda.