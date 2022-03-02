Dış ticaret açığı şubatta yüzde 142 arttı

Türkiye’nin dış ticaret açığı şubatta yüzde 142 artışla 8,1 milyar dolara yükseldi.

Fotoğraf: AA

Ticaret Bakanlığı’nın verilere göre şubatta ithalat 28,1 milyar dolar olurken, ihracat 20 milyar dolara çıktı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, şubatta yüzde 25’lik artışla ulaşılan ihracat rakamının tarihin en yüksek şubat verisi olduğunu söyledi.

Söz konusu ayda enerji ithalatı 8 milyar dolar oldu.

Rakamlara enerji hariç bakıldığında, ithalat 20,1 milyar dolar seviyesinde.

Şubat ayında, ihracatın ithalatı karşılama oranıysa enerji hariç yüzde 95,4.

2021 yılı verileri

2021 yılı genelinde ihracat yıllık yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolar, İthalatsa 271,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Dış ticaret açığı 2021’de yıllık yüzde 7,8 azalışla 45,9 milyar dolar olmuştu.