2021 yılı ihracatı 225,4 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

2021 yılı ihracatı geçen yıla kıyasla yüzde 32,9 artışla rekor kırarak 225,4 milyar dolara yükseldi.

İthalat ise 2021’de 271,3 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı 2021’de yıllık yüzde 7,8 azalarak 45,9 milyar dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 83,1’e yükseldi. 2020’de bu oran yüzde 77,3’tü.

Ayrıca ihracat aralıkta yüzde 24,88 artarak 22,27 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 29,15 artarak 28,91 milyar dolar olarak kaydedildi. Dış ticaret dengesinde açık aralıkta yüzde 45,9 artışla 6,64 milyar dolar oldu.

Erdoğan şöyle konuştu: “Türkiye 2020’yi büyümeyle kapatan iki ülkeden biri oldu. Yılın üçüncü çeyreğinde görülen büyümede itici güç ihracat oldu. 2022 ihracat hedeflerimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz. Cari fazla veren bir ülke konumuna hızla ulaşmak için 2022 ekonomik büyüme hedefimizi yüzde 5 olarak belirledik.”

2021 yılında sektörlerin performansını incelediğinde 26 sektör ihracatını artırdı. 29,3 milyar dolarlık ihracat kaydeden otomotiv endüstrisi sektörü ilk sırada yer alırken, 25,3 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ikinci ve 22,4 milyar dolara ulaşan çelik sektörü üçüncü oldu.

Sektörel anlamda en dikkat çekici artışlarsa geçen yılın aynı ayına göre ihracatını 9,7 milyar dolar artıran çelik, 7,1 milyar dolar artıran kimyevi maddeler ve mamulleri ve 4,1 milyar dolar artıran demir ve demir dışı metaller sektörlerinde yaşandı.

2021 yılında ihracatçıların en çok mal sattığı ilk üç ülke, 19,33 milyar dolarla Almanya, 14,73 milyar dolarla ABD, 13,71 milyar dolarla Britanya oldu.