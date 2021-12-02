İhracat kasımda yüzde 33 arttı: Dış ticaret açığı 3,4 milyar dolar

Türkiye’nin ihracatı kasım ayında yüzde 33.4 artarak 21,5 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde ithalat yüzde 26,7 artarak 26.8 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara’da kasım ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Muş’un açıklamalarından önemli satır başları:

“Türkiye’nin ihracatı kasımda, geçen yıla göre 33,4’lük artışla 21,5 milyar dolar oldu. Bu değer, en yüksek aylık ihracat rakamı.

Bu dönemde ithalat yüzde 26,7 artarak 26.8 milyar dolar oldu.

Kasımda dış ticaret açığı 3,4 milyar dolar.

Kasımda ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 4 puan artışla yüzde 80’e ulaştı, enerji hariç bakıldığında yüzde 101,2 olarak kaydedildi.

Yıllıklandırılmış bazda ihracat 221 milyar dolar, ocak-kasım döneminde 203,1 milyar dolar oldu. Bununla pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkıldı.”

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