Altun, Reuters’ın ‘medyaya ayar’ haberinden gurur duydu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Britanya merkezli haber ajansı Reuters’ın İletişim Başkanlığı’nın medyaya talimat gönderdiğine dair haberini yalanladı: “Doğru yolda olduğumuzun bir işareti ve bir onur nişanıdır.”

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İktidara yakın medya kuruluşlardan dört çalışan, Reuters’a İletişim Başkanlığı’nın medya kuruluşlarına ‘talimat’ gönderdiğini söylemişti. Habere göre ajansın edindiği ekran görüntülerinde Altun başkanlığındaki yetkililerin, ana akım medya haber odalarına düzenli olarak Whatsapp mesajları göndererek kabine veya parti üyelerinin belirli yorumlarını öne çıkarmaları veya bunlardan kaçınmaları için yol gösterdiği görüldü.

Haberin ‘yalan’ olduğunu savunan Altun, Twitter üzerinden İngilizce şunları yazdı: “Türkiye İletişim Modeli doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında başarılı faaliyetlerde bulunan İletişim Başkanlığı’nın Britanya merkezli haber ajansı Reuters’in hedefinde olması doğru yolda olduğumuzun bir işareti ve bir onur nişanıdır.”

Daha sonra Reuters’ın Türkiye’nin Suriye politikasını ve ekonomisini ‘hedef aldığını’ savunan birkaç tweet daha atan Altun, sözü ekonomiye getirdi: “Avrupa’daki ekonomik krizin Britanya’yla birlikte kuruluşunuza zarar verdiğini anlıyoruz. Görünen o ki, daha ucuz ve daha kolay olduğu için masanızın arkasından haber yazmayı tercih ediyorsunuz. Böylece daha önce birçok kez yaptığınız gibi, temelsiz ön yargılar ve klişelerle dolu hayali ve uydurma senaryoları aktarıyorsunuz. Koşullar ne olursa olsun gerçek gazetecilik yapmanın yolunun bu olmadığını bir kez daha hatırlatıyor, gerçekleri ve gerçekleri tek başına bildirmenizi rica ediyoruz.”