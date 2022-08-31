DEVA ve Gelecek arasında Taşkesenlioğlu tartışması

Gelecek Partisi, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nu Halkbank yönetimine öneren kişinin Ahmet Davutoğlu olduğu iddialarını yalanladı.

Ali Fuat Taşkesenlioğlu. Fotoğraf: AA

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun rüşvet karşılığı aldığı 100’e yakın mal varlığı olduğunu söylemişti.

Taşkesenlioğlu, uzun süre Fethullah Gülen cemaatinin bankası olarak bilenen Bank Asya’nın üst düzey yöneticiliğini yapmıştı. Daha sonra Halkbank genel müdürlüğüne, ardından da SPK başkanlığına getirilmişti. Taşkesenlioğlu’nu bu göreve getiren isimlerin Babacan ve Davutoğlu olduğu iddia edilmişti.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, DEVA Partisi’nden İdris Şahin’in de bu iddiaları doğruladığını söylemişti. Özdemir’in aktardığına göre Şahin, Taşkesenlioğlu’nun Bank Asya’daki ‘FETÖ’cü ekip tarafından tasfiye edilen ekipten olduğunu ve Mayıs 2011’de işten çıkarıldığını söyledi. Taşkesenlioğlu’nun Halkbank yönetimine atanmasını öneren ismin dönemin başbakanı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu olduğunu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Taşkesenlioğlu ailesini yakından tanıdığını da iddia etti.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan’sa iddiayla ilgili DEVA Partisi sözcüsünü yalanlayan bir açıklama yaptı.

Özcan, “Sn. Ahmet Davutoğlu başbakanlık görevine 28 Ağustos 2014 tarihinde başlamıştır. Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun Halkbank genel müdürü olarak atanması ise 7 Şubat 2014 tarihindedir” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da benzer ifadelerle iddiayı yalanladı.