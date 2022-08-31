HDP binasına silahla saldıran Sütçü tahliye edildi

HDP Bahçelievler İlçe Örgütü’ne silahlı saldırı düzenleyerek iki kişiyi yaralayan Muhmmed Eren Sütçü, tahliye edildi.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Aralık 2021’de saldırı düzenleyen Sütçü, ‘silahla tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘silahla yaralamaya teşebbüs’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Sütçü’nün yargılandığı davanın ilk duruşması 7 Haziran’da Bakırköy 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, Sütçü’ye yöneltilen suçlamaları gözeterek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerektiğine kanaat getirdi. Bunun üzerine dosya, İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi 13’üncü Ceza Dairesi’ne gönderildi.

Ev hapsi de kaldırıldı

Daire, suçlamalar nedeniyle dosyaya Ağır Ceza Mahkemesi’nin bakması gerektiğine hükmetti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre dosyaya bakan Bakırköy 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Sütçü’ye yönelik suçlamalar, tutuklu bulunduğu süre ve atılı suçun Sütçü lehine değişme durumunun olduğunu ileri sürerek, tensiple tahliye kararı verdi.

Mahkeme, ayrıca Sütçü hakkında devam eden ev hapsini de kaldırarak, 7 Aralık’a duruşma günü verdi.