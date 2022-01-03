HDP merkezine silahlı saldırı girişiminde bulunan kişi serbest bırakıldı

HDP’nin İstanbul’un Bahçelievler’deki merkezine yönelik saldırı girişiminde bulunan Muhammed Eren Sütçü serbest bırakıldı.
28 Aralık’ta binanın içine giren saldırgan, silahı tutukluk yapınca içeride bulunanlar tarafından etkisiz hale getirilmiş; çevredeki bir dükkana kaçmış, polis tarafından yaklaşık yarım saat sonra gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan saldırganla ilgili soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirilmişti.
‘Silahla tehdit ve yaralama‘ suçundan tutuklanması talep edilen saldırgan, 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.