HDP Bahçelievler binasına saldırı girişimine gizlilik kararı

İstanbul’da HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı’na yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirildi. Saldırgan hakkında araştırma ve soruşturma işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Dün İstanbul Bahçelievler’deki HDP binasına saldırımı girişiminde bulunulmuştu. Binanın içine giren saldırgan, silahı tutukluk yapınca içeride bulunanlar tarafından etkisiz hale getirilmiş; çevredeki bir dükkana kaçmış, polis tarafından yaklaşık yarım saat sonra gözaltına alınmıştı.

ANKA’nın aktardığına göre şüpheli hakkında dört günlük gözaltı süresi olduğu, tedavi işlemlerinin devam etmesi nedeniyle ifadesinin henüz alınamadığı bilgisi edinildi.

İstanbul Valiliği, dün olayla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: “Bugün saat 13.30 sıralarında alınan bir ihbarda; HDP Bahçelievler ilçe binasına giden şüpheli bir şahsın, ilçe yöneticilerini tehdit ettiği ve çıkan arbede sonucu binayı kaçarak terk ettiği bildirilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce (M.E.S) isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmış, iki adet kurusıkı tabanca ve altı adet kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır.”

Haziran ayında HDP İzmir binasına düzenlenen saldırıda Deniz Poyraz adlı parti çalışanı hayatını kaybetmişti.