İstanbul’da HDP binasına silahlı saldırı girişimi: ‘Faciadan dönülmüş’

HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, Bahçelievler’deki parti binasına yönelik silahlı saldırı girişiminde bulunulduğunu duyurdu.

İstanbul Bahçelievler ilçe binamıza yönelik bir silahlı saldırı girişimi olmuş. Silahın tutukluluk yapması sonucundan büyük bir faciadan dönülmüş. Saldırgan gözaltına alınmış. — Ferhat Encu (@FerhatEncu) December 28, 2021

Haziran ayında HDP İzmir binasına düzenlenen saldırıda Deniz Poyraz adlı parti çalışanı hayatını kaybetmişti. Silahlı baskınla ilgili dava yarın başlıyor.

Davaya bir gün kala bu kez İstanbul Bahçelievler’deki HDP binasına saldırımı girişiminde bulunuldu. Binanın içine giren saldırgan, silahı tutukluk yapınca içeride bulunanlar tarafından etkisiz hale getirildi. Daha sonra çevredeki bir dükkana kaçan saldırgan, polis tarafından yaklaşık yarım saat sonra gözaltına alındı.