İstanbul’da saldırıya uğrayan HDP Bahçelievler İlçe Örgütü’nü ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, “Bu saldırıların asıl sorumlusu iktidar ve ortaklarının yaydığı nefret dilidir” dedi.

Fotoğraf: HDP

Haziran ayında HDP İzmir binasına düzenlenen saldırıda Deniz Poyraz adlı parti çalışanı hayatını kaybetmişti. Silahlı baskınla ilgili dava yarın başlıyor.

Davaya bir gün kala bu kez İstanbul Bahçelievler’deki HDP binasına saldırımı girişiminde bulunuldu. Binanın içine giren saldırgan, silahı tutukluk yapınca içeride bulunanlar tarafından etkisiz hale getirildi. Daha sonra çevredeki bir dükkana kaçan saldırgan, polis tarafından yaklaşık yarım saat sonra gözaltına alındı.

Bahçelievler’e giden Sancar, şunları kaydetti: “Her gün HDP’yi hedef gösteren iktidar ve iktidarın temsilcileri, iktidar ortakları ve onların yaydığı nefret dili bu saldırıların asıl sorumlusudur. Saldırıları hazırlayan zemin nefret, hedef gösterme politikalarıdır. Korkularıdır. HDP’den korkuyorlar. Her gün yeni bir söylemlerle hedef göstermeye devam ediyorlar. Bu politikaları da boşa çıkaracağız, bundan şüpheniz olmasın. Her gün televizyonlarda bizi hedef gösteren iktidar temsilcileri, en başta İçişleri Bakanı bu saldırıların siyasi sorumlusudur ve bunun da hesabını mutlaka verecektir. İktidar da verecektir.

Bir daha böyle bir saldırıyı önlemenin yolu nereden geçiyor bunu biliyoruz. Kararlı mücadeleden ve büyüyen dayanışmadan geçiyor. Daha da güçlü bir dayanışma ile bütün demokrasi güçlerini biraraya getirerek, ırkçı politikalara, nefret söylemine ve bizleri demokrasi güçlerini bizleri hedef gösteren, sindirmek için her türlü çabayı harcayan bu iktidara karşı ortak mücadeleyi büyüterek mutlaka bu iktidarı durduracağız. Bu zihniyeti mutlaka yeneceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın. “

‘İktidar kaybetme korkusuyla her türlü kaos planına zemin hazırlayacak‘

Bu iktidar daha geçtiğimiz günlerde Umut Kitapevi davasının cezasızlıkla sonuçlanmasını sağlamıştır. Bu iktidar JİTEM davalarında cezasızlığın sağlanmasını sağlamıştır. Ayrıca yeni katliam planları yapanların yararlanabileceği her türlü siyasi zemini yürütmektedir. Bunun temelinde gitme kaybetme korkusu yatıyor. Kaybedeceğini gördükçe korkusu artıyor.

İktidara kaybettirecek asıl gücün HDP ve HDP’yle birlikte hareket ettiği geniş demokrasi ittifakı olduğunu da biliyor. Bu iktidar kaybetme korkusu ile her türlü kaos planına zemin hazırlayacak oyunlara da girişecektir. Bunu da biliyoruz. Deniz Poyraz yoldaşımız katlettiğinde bunu söylemiştik. O zaman ortaya konan dayanışma bu planların durmasını sağlamıştı. Şimdi yeni bir denemeye girişmeye çalışıyorlar.

‘Korku bizim semtimize uğramaz‘

Hiçbir provokasyon ve kaos planı HDP’nin demokratik siyasetteki ısrarını bozamayacaktır. HDP’nin demokrasi ittifakını en geniş şekilde oluşturma çabalarını engelleyemeyecektir. HDP’nin bu ülkeye her kesimi kapsayan adil büyük barışı mücadelesine engel olmayacaktır. Bunu bir kez daha bu çirkin ve kirli saldırı dolayısıyla bütün halkımıza haykırmak istiyoruz. En ufak bir karamsarlığın ve korkuya, kaygıya, umutsuzluğa asla yer yoktur. Korku asıl iktidar sarmıştır, korku bizim semtimize uğramaz.

Biz cesaretle mücadelemize, umut için çabamızı halkımızın geleceği için bu ülkede barış demokrasi ve adalet için yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Sözümüzdür, yarın da Deniz Poyraz davasının ilk duruşması yapılacaktır. Orada da hep birlikte en geniş dayanışmayı, en geniş katılımı göreceğiz. İşte bu kirli oyunları bu planları durduracak asıl büyük güç bu dayanışmadır. Demokrasi güçlerinin bütün çevrelerle birlikte bu dayanışmayı ve ortak mücadeleyi büyütmesidir. Bunu da yapacağız, sözümüz olsun. Tekrar hepimize geçmiş olsun. yolumuz açık olsun.”