Emniyet müdürlüğünü basıp polis döven AKP’li tutuklandı

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde emniyet müdürlüğünü basarak bir polisin burnunu kıran AKP ilçe gençlik kolları başkanı Hakan Korkmaz tutuklandı.

Fotoğraf: Twitter

Kayseri’de Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü dün Korkmaz ve beraberindeki kişiler tarafından basılmış, görevli polis Fahri Ç. dövülerek burnu kırılmıştı.

Kayseri Valiliği’nin bugün yayımladığı açıklamasında AKP’li Korkmaz’ın tutuklandığını duyurdu.

Valiliğin açıklaması şöyle:

“30 Ağustos 2022 tarihinde akşam saatlerinde Tomarza İlçe Emniyet Amirliği girişinde bir siyasi partinin gençlik kolları yönetiminde bulunan şahıs ile karakol girişinde görevli polis memuru arasında arbede yaşanmıştır. Karakolda görevli diğer personelin müdahalesi ile şahıs göz altına alınmıştır. Yaralanan polis memuru doktor raporu alarak ilgili mercilere şikâyette bulunmuştur.

Konunun birimlerimize iletildiği andan itibaren yasal sistemin işletilmesi sağlanmıştır. Emniyette ifadesi alınan şahıs savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye çıkartılmıştır. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan şahıs Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir. Şahsın yargılanması tutukluluk haliyle devam etmektedir.

Kayseri Valiliği olarak konuyu takip etmekte olduğumuzu, hiç bir suretle ve hiç bir gerekçeyle milletimizin huzuru için fedakarca görev yapan emniyet çalışanlarımıza yapılan bu menfur saldırıyı hoş görmediğimizi ve konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.”