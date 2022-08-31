SPK’nın Sineren hakkındaki suç duyurusu sonrası başsavcılıktan soruşturma

İstanbul başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e ait ‘rüşvet ağı‘ iddialarını doğrulayan Marka Yatırım Holding patronu Mine Tozlu Sineren hakkındaki suç duyurusu sonrası soruşturma başlattı.

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Peker’in iddiasına göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’yla kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den 12 milyon TL rüşvet istemişti.

Sineren de Halk TV’de katıldığı programda iddiaları doğrulamıştı.

SPK’yse iddiaları doğrulayan Sineren hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın aktardığına göre başsavcılığın açıklamasında şunlar dendi: “Bir ulusal TV kanalında yer alan iddialara yönelik olarak SPK başkanlığı tarafından verilen ihbar dilekçesi üzerine maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmaya başlanılmış olup TV kanalında bilgi paylaşan M.T.S dahil olmak üzere tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir.”