Taşkesenlioğlu ‘kumpas’a sığındı: Sineren, ısrarla geldi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in öne sürdüğü ‘rüşvet ağı’nın odağındaki AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, iş insanı Mine Tozlu Sineren’le görüştüğünü kabul etti. Kendisine ‘kumpas kurulduğunu’ savunan Taşkesenlioğlu, Sineren hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Fotoğraf: Twitter

Peker’in iddiasına göre Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’yla kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den 12 milyon TL rüşvet istemişti.

Sineren de Halk TV’de katıldığı programda iddiaları doğrulamıştı.

Twitter hesabından paylaştığı yazılı açıklamada Sineren’le görüştüğünü kabul eden Taşkesenlioğlu şunları dedi:

“İş insanı Mine Tozlu Sineren tarafından sosyal medyada ortaya atığı iddialar nedeniyle günlerdir ailem ve şahsıma yönelik kasıtlı olarak sistematik bir suç isnadı yapılmaktadır. Seçim çalışmaları nedeniyle Mayıs 2018 tarihinde Erzurum’da bulunduğum esnada iş insanı Mine Tozlu Sineren, danışmanım aracılığı ile randevu talebinde bulunmuştur. Programım gereği Hınıs ilçesinde olduğundan dolayı görüşemeyeceğimi ifade etmeme rağmen Mine Tozlu Sineren görüşme talebinde ısrar ederek Hınıs’a gelmiştir. İlk kez karşılaştığım Sineren’i dinledikten sonra talebinin şahsımla alakalı olmadığını, muhatabı olan Sermeye Piyasası Kurulu ile görüşmesi gerektiğini ve konuya müdahil olamayacağımı belirttim.

O tarihten itibaren müfteri Mine Tozlu Sineren ile hiçbir görüşmem olmamıştır. Mine Tozlu Sineren’in ifade ettiği danışmanlık bürosu ile hiçbir ilişkim olmadığı gibi görüştüğü kişilerle de herhangi bir tanışıklığım bulunmamaktadır. İftira ve kumpas olayının bir diğer ayağında yer alan Mine Tozlu Sineren, katıldığı televizyon programında ismimi kasıtlı olarak gündeme getirmiş ancak şahsımla ilgili hiçbir delil ortaya koyamamıştır. Konu ile ilgili adli ve hukuki süreç başlatarak Mine Tozlu Sineren’in iftiraları hakkında Ankara savcılığına suç duyurusunda bulunduğumu ifade ederim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”