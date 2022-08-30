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Yaramazlara biraz batar!

Peker’in iddialarının odağındaki Taşkesenlioğlu, İBB’den ihaleleri toplamış


Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği ‘rüşvet ağı’ iddiasında adı geçen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, AKP yönetiminde olduğu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) 14 ihale almış.

Fotoğraf: AA

Halk TV’den İsmail Saymaz Taşkesenlioğlu, 2013-2017 yarasında İBB’den 14 ihale aldı ve bu ihalelerden toplam 1 milyon 575 bin 797 TL kazandı.


Taşkesenlioğlu, İBB adına ‘davranış ve iş geliştirme’, ‘kurumsal reorganizasyon’, ‘iş hayatında imaj yönetimi ve profesyonellik’, ‘şoförlük’, ‘saygı kuralları’ eğitimleriyle bir toplantının organizasyonunu yönetti. Habere göre Taşkesenlioğlu, AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nden de çok sayıda ihale aldı.

Taşkesenlioğlu, bu ihalelerin dördünü AKP’den milletvekili olduktan sonra almış. Taşkesenlioğlu, 2015’te milletvekili olmuştu.

Taşkesenlioğlu’yla ilgili iddialar

Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti. 

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren de iddiaları doğrulamıştı.

Ayrıca Peker, Zehra Taşkesenlioğlu ve boşanma aşamasında olduğu eşi Prof. Dr. Ünsal Ban’a ait olduğu iddia edilen bir video da paylaşmıştı. Gizli çekilen videoda Taşkesenlioğlu’nun elinde bıçak olduğu ve “Artık sayenizde kendimde değilim. İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz” dediği duyuluyor.

Peker videonun Ünsal Ban tarafından gönderildiğini belirterek “Senin hayatını kurtarmak için bunu mecburen yapıyorum” notunu düşmüştü.

Taşkesenlioğlu, videoyu doğrulamıştı.

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