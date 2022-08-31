Peker: Ünsal Ban, bilgi vereceğini söyleyince suçu ona yıktılar

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Ünsal Ban’ın, eşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’yla kendisini ‘rüşvet ağı’nın dışında tutmak şartıyla ‘bilgi aktardığını’ iddia etti. Peker, bunun üzerine her şeyin Ünsal Ban’ın ‘üzerine yıkılmaya çalışıldığını’ öne sürdü.

Peker’in iddiasına göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’yla kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den 12 milyon TL rüşvet istemişti.

Sineren de Halk TV’de katıldığı programda iddiaları doğrulamıştı.

Peker’in sermaye piyasasına ilişkin ‘rüşvet ağı’ iddiası gündemi sarsarken, Ban deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla’nın Milas ilçesinde yakalanmıştı.

Peker, ‘basın danışmanı’ olarak bilinen Emre Olur’un Twitter hesabı üzerinden Taşkesenlioğlu ve Ban hakkında yeni iddialar attı.

45 gün önce Taşkesenlioğlu ailesine dikkat çekerek “Şu üç ismi unutmayın” dediğini söyleyen organize suç örgütü lideri bunun üzerine Ban’ın kendisine ulaştığını söyledi: “Kendisinin ve karısının bu olaylarda ilgisinin olmadığını, her şeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun (eski Sermaye Piyasası Kurulu başkanı) yaptığını söyledi. Kendisini ve karısını bu olayın dışında tutmam karşılığında Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında tüm bilgileri vereceğini söyledi. Bu konuda kendisiyle anlaştık. Eşiyle beraber yurt dışına tatile gideceklerini, dönünce beni arayacağını söyledi. Takriben 15 gün sonra kendisiyle bir daha görüştük (galiba eşine benle yaptığı bu anlaşmayı anlatmış).

Aradan 15-20 gün geçtikten sonra kendisiyle bir daha görüştük. Bu görüşmemizde eşinin tavırlarından bahsetti. Gerekirse Dubai’ye benim yanıma gelip bilgileri burada bana teslim edeceğini söyledi. Daha sonra gündeme birden boşanma davası oturdu. Bu gelişmeler üzerine Ünsal Ban’ı gözaltına alıp tüm suçu ona yıkacaklarını ben anladım. Düşüncemi kendisine söyledim. Senin yurt dışına çıkmana izin vermezler, sen bütün bilgileri bana anlat ben not alayım dedim (alışkanlık gereği bu üç konuşmayı da görüntülü olarak kaydettim, kayıtlar bende).

Twitter aleminin insanları bilirsiniz ben sağlamcıyım. Bu anlattığımdan Ünsal Ban’ın masum olduğunu lütfen düşünmeyin. Birçok olayın içinde kendisi de var. Ancak Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Zehra Taşkesenlioğlu’na kıyasla daha masumdur. Ünsal Ban’ın Gazi Üniversitesi öğretim görevliliğinden Türk Hava Kurumu Üniversitesine ayrıca Türk Hava Kurumunun vakfına yönetici olarak atanmasına, ayrıca da rektörlük sürecine dair bütün bilgiler bende mevcut. 2009 yılının Ekim ayında Türk Hava Kurumunun başkanlığına getirilen Osman Yıldırım’ın yolsuzluktan tutuklanıp cezaevine girme sürecindeki olaylarda da Ünsal Ban’ın dahili vardır. Ancak yine bir türlü kendini kurtarmıştır.”