Peker’in iddialarında adı geçen Ünsal Ban, yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hafta sonu gündeme getirdiği ‘rüşvet ağı’ iddialarının odağındaki AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Prof. Dr. Ünsal Ban, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla’nın Milas ilçesinde yakalandı.

Fotoğraf: Sabah

Sabah’tan Halit Turan’ın haberine göre Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan Ban’ın deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçmişti. Ban, Milas’ta bir araçla seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı.

Ban hakkında, eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideriyle paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunduğu belirtildi.

Peker’in iddiaları

Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren de iddiaları doğrulamıştı.

Ayrıca Peker, Zehra Taşkesenlioğlu ve boşanma aşamasında olduğu eşi Prof. Dr. Ünsal Ban’a ait olduğu iddia edilen bir video da paylaşmıştı. Gizli çekilen videoda Taşkesenlioğlu’nun elinde bıçak olduğu ve “Artık sayenizde kendimde değilim. İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz” dediği duyuluyor.

Peker videonun Ünsal Ban tarafından gönderildiğini belirterek “Senin hayatını kurtarmak için bunu mecburen yapıyorum” notunu düşmüştü.