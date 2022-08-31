Kılıçdaroğlu’ndan ‘Adayınız kim’ sorusuna yanıt: Felsefesini ortaya koymamız lazım

Samsun’da partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Neden hemen cumhurbaşkanı adayınızı göstermiyorsunuz” diye soranların olduğunu belirterek şu yanıtı verdi: “Önce bu işin felsefesini ortaya koymamız lazım. Arkasından hep beraber bir araya geleceğiz, cumhurbaşkanı adayımızı seçeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız.”

Fotoğraf: CHP

Konuşmasında ‘beşli çete‘ diye andığı iktidara yakın şirketleri yine es geçmeyen Kılıçdaroğlu, “Paraları götürüyorlar. O paraların tamamını getireceğim. Alıyorlar paralarını vakıf ayaklarına, bir vakıf Türkiye’de, bir vakfın bir ayağı Amerika’da. Buradan oraya milyon dolarları götürecekler, Bay Kemal de bunu seyredecek. Yemezler!” dedi.

Millet ittifakı ve cumhurbaşkanı adaylığı konusunda gelen sorulara da yanıt veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Bize diyorlar ki ‘Neden hemen cumhurbaşkanı adayınızı göstermiyorsunuz?’ Önce bu işin felsefesini ortaya koymamız lazım. Arkasından hep beraber bir araya geleceğiz, cumhurbaşkanı adayımızı seçeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız. Şundan emin olun; 13’üncü cumhurbaşkanı ‘millet ittifakı‘nın seçtiği cumhurbaşkanı olacak. O cumhurbaşkanı devleti bilecek, devlette adaleti, liyakati bilecek. Fakirin, fukaranın yanında olacak.”