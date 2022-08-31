Çakıcı’yı kırmadılar: Kulislere göre yeni ‘af’ düzenlemesi yolda

İktidar kulislerinde AKP’yle MHP’nin yeni af düzenlemesi için bir araya geleceği konuşuluyor. Öngörülen düzenlemede cinsel saldırı gibi farklı adli suçtan hükümlülerin serbest bırakılması ya da ‘denetimli serbestlik’ süresini uzatmak gibi maddelerin olduğu belirtildi.

Fotoğraf: Twitter

Seçimler öncesinde ‘sevilen’ başlıklardan af yeniden gündemde.

Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’yı ağırlamıştı. İkilinin görüşmesinde af konusunun gündeme geldiği belirtilirken, iddiaları reddeden Çakıcı muhalefetin affı engellemek için görüşmenin içeriğini farklı yansıttığını savunmuştu.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in iktidar kulislerine dayandırdığı haberine göre AKP ve MHP kurmayları, yakın zamanda yeni infaz düzenlemesi için bir araya gelecek.

Cinsel saldırı suçlarına af

Masada, adli suçlarda infaz süresini yüzde 50’nin de altına düşürme, denetimli serbestlik süresini uzatarak kişilerin kapalı cezaevlerinde geçirecekleri süreyi azaltma, beyan esasına göre cinsel saldırı suçlarında cezayı affetme, kasten öldürme başta olmak üzere kasıtlı suçların tamamını düzenlemelerin kapsamı içerisinde dâhil etme bulunuyor.

Uyuşturucu tacirlerine ayrı formül

Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan kişileri doğrudan paket kapsamına almak istemeyen iktidar ortakları, bunun yerine bu kişilerin infazını açık cezaevinde tamamlamasını sağlayacak bir değişiklik üzerinde çalışırken, düşünce suçlularını infaz indirimi kapsamına dâhil etmeme görüşü bulunuyor.

Düzenlemenin genel af kapsamında sayılmayacağı ve pandeminin başındaki infaz düzenlemesiyle benzer nitelikte olduğu görüşüyle yola çıkan iktidar partisi, Meclis’te nitelikli değil salt çoğunlukla teklifin kabul edilmesinde yeterli olacağı görüşünde. İktidar, bu nedenle muhalefetle tam mutabakat arayışında olmayacak.