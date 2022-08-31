Zayıf TL ve yaptırımlar cazip kıldı: Rus e-ticaret şirketi Türkiye’de ofis açıyor

Rusya’nın e-ticaret şirketi Ozon, Türkiye’de ofis açacağını ve Türkiye’yle Rusya arasındaki ticareti kolaylaştıracağını açıkladı. Şirket böylece Rus tüketicilerin platform üzerinden Türk satıcılardan doğrudan ürün satın almasına olanak sağlayacak.

Fotoğraf: Ozon

Batılı ülkeler, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından ülkeye yönelik bir dizi yaptırım uyguladı. Yaptırım kararlarını uygulamayan ama ihlal etmediğini de açıklayan Türkiye’yle Rusya arasındaki ticari ilişkiler işgalden sonra bazı alanlarda gelişti.

Ozon, dün, konuyla ilgili şu açıklaması geçti: “Ozon Türk satıcıların ürünlerine karşı artan talebi görüyor ve piyasada pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. 2022’nin ilk yarısında Türk satıcıların sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki kat yükselirken Türkiye’den Rusya’ya satışı gerçekleştirilen ürünlerin sayısı da üç katına çıktı.”

Avrupa Birliği’nin sıkı yaptırımlarına maruz kalan Rusya’daki özel şirketler, yeni arz zincirleri ve finansman kaynakları oluşturmaya çalışıyor. Rublenin değerini nispeten koruması, TL’ninse değer kaybetmesi de Rusya’dan Türk ürünlerine olan talebin artmasına neden oldu.

Pararel ithalat yöntemiyle yaptırımlara karşı dayanıklılık

Ozon, İstanbul’da yeni bir ofis açmanın yanı sıra, Türk satıcıları çevrimiçi platforma katılmaya teşvik etmek için ürünlerin Türkiye’den Rusya’ya teslim süresini altı-sekiz güne düşüreceğini ve pazar yeri dillerinin arasına Türkçenin de dahil edileceğini belirtti.

Ozon temmuzda Rusya’da paralel ithalat yöntemiyle ürün satmaya başlamıştı. Rus hükümeti tarafından teşvik edilen paralel ithalat sistemi, satıcıların ülke dışında piyasaya sunulan ürünleri marka sahibinden izin alınmadan ithal etmesine olanak sağlıyor. Rusya’nın başbakan yardımcısı Andrei Belousov paralel ithalat uygulamasının Rus ekonomisinin yaptırımlar karşısında dayanıklı kalmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Wildberries şirketiyle birlikte Rusya’nın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Ozon, 2020’nin sonunda Nasdaq’ta ilk halka arzında bir milyar dolar yatırım almış ve Rusya’nın başka şirketleri için de kısa süren bir yüksek yatırımlı halka arz dönemi başlamasına vesile olmuştu.