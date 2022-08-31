Emniyet’ten ölümle tehdit edilen Prof. Şenol’a: Zanlı kelepçesini kırdı, tedbirli ol

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kendisini ölümle tehdit eden Mustafa Yücel’e dair emniyetin gönderdiği mesajı paylaştı: “Zanlının elektronik kelepçesini kırdığı ve izlemden düştüğü, yeni kelepçe siparişi verildiği, adli makamlara bilgi verildiği bilgisi verilerek kendi tedbirlerimi sıkılaştırmam gerektiği söylendi.”

Fotoğraf: dresinsenol.com

Aşı karşıtlarının sık sık hedef aldığı Şenol’un ofisinin önüne 1 Ağustos’ta iki adet dana dili bırakılmıştı. Daha önce birçok kez aşı karşıtları tarafından tehdit alan Şenol olaydan sonra koruma talep etmişti.

Aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi de olan Şenol, eylemi düzenleyen kişinin kamera kayıtlarından saptandığını ve sosyal medyada sahte hesap kullanan ‘Büyük Uyanış Derneği’ üyesi Mustafa Yücel olduğunu söylemişti.

Kendini sosyal medya hesabında ‘avcı’ diye tanımlayan ve silahlı pozlar veren şüpheli, profesörün ofisinin olduğu binaya kadar gelerek kendisini ‘avlamak için beklediğini’ Twitter hesabından paylaşmıştı. Yücel daha sonra ifadesi alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılmış ve elektronik kelepçe takılmıştı.

‘Ne beklediklerini bilmiyoruz’

Şenol, Yücel’in elektronik kelepçesini kırdığını Twitter’dan şu sözlerle duyurdu: “29 Temmuz’dan beri, bir zanlının adli tatile takılan adaletle dalga geçmesini izliyoruz. Bugün itibarıyla Asayiş İzleme Birimi’nce, zanlının elektronik kelepçesini kırdığı ve izlemden düştüğü, yeni kelepçe siparişi verildiği, adli makamlara bilgi verildiği bilgisi verilerek kendi tedbirlerimi sıkılaştırmam gerektiği söylendi.

Daha önce karar ile kelepçe uygulanması arasında 10 gün geçmiş, zanlı o sırada Ankara, Eskişehir, Diyarbakır, eski bakan, cumhurbaşkanı danışmanlarıyla isim ve yer etiketleyerek paylaşımlar yapmıştı. Avukatım, her gün dosyaya ‘delil karartma, telefon ve tweet ile tehdit, başka kimseleri tehdit’ suçlarını ekliyor. Bekliyorum, bekliyoruz. Neyi beklediklerini bilmiyoruz. Adalet bekliyoruz.”