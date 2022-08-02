Prof. Dr. Şenol’u öldürmeyi planlayan aşı karşıtı serbest bırakıldı

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u öldürme planlarına dair paylaşımları olan ve profesörün kapısına dana dili bırakan aşı karşıtı M.Y. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Görsel: Diken / Twitter

Aşı karşıtlarının sık sık hedef aldığı Şenol’un ofisinin önüne dün iki adet dana dili bırakılmıştı. Daha önce birçok kez aşı karşıtları tarafından tehdit alan Şenol olaydan sonra koruma talep etmişti.

Aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi de olan Şenol, eylemi düzenleyen kişinin kamera kayıtlarından saptandığını ve sosyal medyada sahte hesap kullanan ‘Büyük Uyanış Derneği’ üyesi M.Y. olduğunu söylemişti.

Kendini sosyal medya hesabında ‘avcı’ diye tanımlayan ve silahlı pozlar veren şüpheli, profesörün ofisinin olduğu binaya kadar gelerek kendisini ‘avlamak için beklediğini’ Twitter hesabından paylaşmıştı.

Bugün, ifade için Eskişehir Adliyesi’ne çağırılan M.Y. Twitter hesabı üzerinden ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını yazdı. Diken’e konuşan Şenol, şahsın serbest bırakıldığını doğrularken adli kontrol uygulandığını söyledi.

Şahıs, serbest bırakıldıktan sonra Twitter hesabından “Durmak yok, yola devam” diye yazdı.

Öte yandan daha geçtiğimiz aylarda yine Twitter hesabında ‘Op. Dr.’ ifadeleri bulunan şahsın ‘doktorluk’ iddiası tartışma konusu olmuş, Hürriyet’e verdiği demeçte ‘Rusya’da eğitim aldığını’ öne sürmüştü.