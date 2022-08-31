TİP’li Şık, AKP’nin 100 bin liralık tazminat davasına anayasayla yanıt verdi

AKP avukatlarının ‘partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu’ iddiasıyla hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açtığı Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık anayasanın 68 ve 69’uncu maddelerini hatırlattı.

Fotoğraf: AA

Şık, Medyascope’ta şunları söylemişti: “AKP’ye, MHP’ye bırakmayacağız bu muhalefeti. Ki bunlar zaten darmaduman olacaklar. Hepsi suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacak bir yapıdan bahsediyoruz. Temiz olanları, suça bulaşmamış olanları Meclis’te kalmaya devam etsin ama AKP bu nedenle kapatılacak. AKP bir siyasi parti muamelesi görmeyecek bu dönem kapanırsa. AKP bir suç örgütü olduğu için kapatılacak. ‘Siyasi parti kılığına gitmiş bir suç örgütü’ diyecekler…”

Dava dilekçesinde Şık’ın açıklamasında AKP hakkında ‘katlanması mümkün olmayan suç isnadı’ ve ‘iftiraların’ yer aldığı, AKP’nin ‘kişilik haklarına saldırıldığı’ iddia edilmişi.

TİP’li vekil, Twitter hesabından şunları yazdı: “Hem suç örgütü olup hem de bunu duymak istemeyenlere Anayasanın 68-69’uncu maddelerinin ‘Parti yöneticileri sistemli ve eylemli biçimde bir suç örgütünün odağı haline gelmişlerse partinin kapatılmasının önünde hukuken bir engel yok’ dediğini anımsatalım.“